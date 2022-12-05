The Game Awards 2022 Ödülleri'nde yeni oyunlar tanıtılacak

05 Aralık 2022 Pazartesi, 08:10

Oyun Ödülleri her yıl oyun geliştiricilerin sunduğu yepyeni içerikler, oyunlardan paylaşımlar ve yeni oyunlara dair duyurular ile oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği etkinliklerden biri oluyor. Bu yılın etkinliği ise önceki yıllara kıyasla daha dolu ve aksiyon dozu yüksek olacak.

Geçtiğimiz yıllarda etkinliğin süresine yönelik çok sayıda eleştiri gelmişti. Bu nedenle bu seneki etkinlik daha kısa olacak şekilde planlandı. Bu yıl etkinliği sunacak olan Geoff Keighley, Reddit’te bir soru-cevap etkinliğine katıldı. Bu etkinlikte bazı önemli açıklamalar yaptı.

SÜRE KISALDI AKSİYON ARTTI

Keighley, bu yılın etkinliğinde büyük oyunların daha az yer alacağını söyledi. Bu da yeni oyun duyurularının muhtemelen AA veya daha küçük bağımsız yapımlara ait olacağına işaret ediyor. Geçmişteki gibi bir çok dev oyunu bir arada gördüğümüz bir etkinlik olmayacak.

Webtekno'nun haberinde aktardığına göre yayın süresini kısalttıklarını belirten Keighley, yine de bazı muhteşem duyuruların olacağını ifade etti. Dünyanın dört bir yanındaki bazı oyun stüdyolarının bu gösteri için hazırlandığını sözlerine ekleyen Keighley, bu yılın gösterisinde 30-40 oyuna ait yeni içerikler göreceğimizi açıkladı.

Bu yılın Oyun Ödülleri, 9 Aralık Cuma günü sabaha karşı 2’de yapılacak etkinlikle sahiplerini bulacak. Pek çok ödül, farklı kategorilerde yılın en iyisi olabilmek için mücadele edecek. God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray gibi pek çok yapım bu yıl ödül almayı deneyecek. Kazananlar, oyunseverlerin oylarıyla belirlenecek.