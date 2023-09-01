The Walking Dead: Destinies ön siparişe açıldı! Peki ne kadar?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:54

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:54

Sevilen zombi dizisi The Walking Dead'den uyarlanan oyun aynı karakterleri de içeriyor. Dizinin ana hikayesi aslen çizgi roman serisinden uyarlanmıştı. Çok sevilen seriye şimdi de The Walking Dead: Destinies ekleniyor.

ÖN SİPARİŞ FİYATI YÜKSEK BULUNDU

GameMill Entertainment and AMC ortaklaşa çalışması sonucu ortaya çıkacak yeni oyunda, dizinin ilk sezonu ve dördüncü sezonu arasında gerçekleşen olaylara odaklanılacak. Oyuna Rick Grimes olarak başlayacaksınız ve sonrasında çiftlik, hapishane ve dizide ikonik olan mekanlara giderek devam edeceksiniz.

Oyun Rick dışında diziden de bilinen Shane, Michonne, Carol ve Daryl karakterlerini de içerecek.

PC için Steam'de, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için gelecek oyunun ön sipariş fiyatı da 1.332,65 TL. Ancak bu fiyat açıklandıktan sonra oyunseverler sosyal medya üzerinden fiyatı eleştirdiler. Oyun bu fiyatıyla beklentiyi oldukça yükseltiyor.