The Walking Dead'den iki yeni tanıtım!

Yayınlanma: 23.07.2023 - 16:48

Güncelleme: 23.07.2023 - 16:49

Geçtiğimiz haftalarda The Walking Dead evreninin beklenen üç spin-off’undan biri olan Dead City yayımlanmaya başladı. Negan ve Maggie karakterlerine odaklanan yapım beklentileri karşılamasa da hayranlar tarafından umut kesilmedi. 11 sezonluk dizinin 9'uncu sezonunda beklenmedik bir şekilde kaybolan Rick ve diziye son sezonlarda dahil olan Michonne karakterine odaklanacak olan bir diğer spinn-off ve Daryl Dixon dizisi ile yeni gelişmeler yaşandı.

AMC’nin San Diego Comic-Con 2023 panelinde Norman Reedus’ın başrolünde yer aldığı The Walking Dead: Daryl Dixon'ın 2. sezon onayını aldığını ve Rick & Michonne'a odaklanacak spin-off'un resmi adını açıklayarak fragmanını paylaştı.

RİCK GERİ DÖNDÜ!

Henüz tam çıkış tarihi belli olmayan yapımın ismi dizi evrenindeki en önemli repliklerden birine gönderme yapan The Ones Who Live.

Orijinal yapımda yer Alexandria bölümünde diziye dahil olan yeni gruba Rick ve ekibi tarafından yaşayanlar (the ones who live) deniliyordu. Seçilen isim dizinin gidişatı ile ilgili tahminde bulunmayı kolaylaştırıyor.

İlk The Ones Who Live fragmanı Rick’in dönüşünü müjdeliyor ve dizinin adı Rick’in The Walking Dead’deki en önemli anlarından bazılarına geri dönüş niteliği taşıyor. Geçen mayıs ayının sonunda çekimleri tamamlanan dizinin Michonne’u Danai Gurira, geçen yıl yaptığı bir açıklamada diziyi ‘destansı bir aşk hikâyesi’ olarak tanımlamıştı.

Resmi açıklama gelmese filmin 2024 yılında AMC ve AMC+’ta yayımlanması bekleniyor.

İLK SEZON YAYIMLANMADAN İKİNCİ SEZON MÜJDESİ!

Şimdiye kadar 30 saniyelik veya daha kısa tanıtım fragmanları ile hayranlara bir önizleme sunan AMC, SDCC’deki, Yürüyen Ölüler paneli sırasında dizinin resmi fragmanını da paylaştı. Yeni görüntüler, ana karakterin Paris’teki yeni görevi ve yol boyunca karşılaşacağı düşmanlar da dahil olmak üzere yaklaşan spin-off’a daha ayrıntılı bir bakış sunuyor.

Diziye dair yapılan ilk açıklamalar Carol karakterine hayat veren Melissa McBride’ın da yer alacağı şeklindeydi. Çekimlerde yer almayan McBride'ın Carol karakterine bu diziiçin döneceği Jeffrey Dean Morgan tarafından açıklandı. Bu dönüşün ne zaman olacağı ise belirsiz.

The Walking Dead: Daryl Dixon dizisinin ilk sezonu 10 Eylül 2023 tarihinde dizi tutkunları ile paylaşılacak.