The Witcher 4 ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 23:57

Güncelleme: 26.03.2025 - 23:57

Sevilen oyun serisi Witcher'ın yeni oyunu için bir gelişme yaşandı. CD Projekt Red tarafından geliştirilen Witcher 4'ün 2027 yılına kadar çıkış yapmayacağı söylendi. Oyunun normalde 2026 çıkması konuşuluyordu ancak yeni yapılan açıklama oyunun geliştirme sürecinin uzadığını ortaya koyuyor.

WITCHER 4'ÜN ÇIKIŞI ERTELENDİ

Oyun, daha önce yüzlerce geliştiricinin Witcher 4'te görev almasıyla öne çıkmış ve erken gelebilir mi sorularının sorulmasına neden olmuştu. Yapılan açıklamada ise oyunun üzerinde 407 geliştirici çalışıyor ve bu sayı her geçen zaman artıyor.

Geliştirici şirket, Cyberpunk 2077 çalışmalarını sonlandırmış ve buradaki ekibi dahi Witcher 4'ün geliştirme süreçlerine dahil etmişti.

Witcher 4, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor ve Epic Games ile de dirsek temasında çalışılıyor. Oyunda, çok büyük bir açık dünya yer alacakken, görsel tarafta teknolojinin nimetlerinden yararlanılacak.

Witcher 4'ün yaklaşık 3 ay önce yayınlanan sinematik tanıtım fragmanı: