Threads popülerliğini kaybetti! Üye olanlar bir daha girmedi

Yayınlanma: 23.07.2023 - 14:39

Güncelleme: 23.07.2023 - 14:39

Twitter'ın Elon Musk'ın yönetimine geçmesiyle değişimin başladığı görülmüştü. Kemik Twitter kullanıcıları uygulamadan kaçıp başka uygulamalar aramaya başlamıştı. İşte bu istek karşısında geliştirilen Instagram Threads, ilk gününde ve ilk haftasında milyonlarca kullanıcı kazanmasıyla popülerleşmişti.

50 MİLYONDAN 13 MİLYONA DÜŞTÜ

Belki de kendi içinde rekor kırması beklenen bu uygulama son günlerde kan kaybediyor. Kullanıcı sayısının ilk zamanlardaki gibi artmaması ve üye olan her 10 kişiden 7'sinin bir daha uygulamaya girmemesi uygulamanın 'aktif kullanıcı sayısının' düştüğünü gösterdi.

Bu ayın başlarında rekor kırarak 50 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama SensorTower tarafından yayınlanan yeni verilere göre artık 13 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Threads'e kolayca Instagram hesabı üzerinden kayıt olunması platforma avantaj sağlasa da Twitter'a alternatif olacak özelliklerin bazılarından yoksun olması kullanıcıların iştahını kapatmış duruyor.

Şu anda direkt mesaj özelliğinin bulunmadığı ve sadece takip edilen kişilerin yaptığı paylaşımların yerine herkesin paylaşımlarının göründüğü ana sayfa platformda en çok eleştirilenler arasında yer alıyor. Threads için ana sayfanın düzenlenmesi, trendler ve direkt mesajlar gibi özelliklerin geliştirildiği ve ilerleyen dönemde de kullanıma sunulacağı ortaya çıkmıştı.