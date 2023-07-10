Twitter rakibi Threads 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:50

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:55

Meta'nın birkaç gün önce yayınladığı Threads, kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. İlk gününde 10 milyonu geçen uygulamanın birkaç gün içinde 90 milyonu aştığı ve çok kısa bir süre içinde de 100 milyon kullanıcıyı aştığı aktarıldı.

Twitter alternatifi olarak gelen Threads, Instagram hesapları üzerinden kullanıcılara kolaylıkla üyelik sağlaması noktasında sevilmişti. Ancak Threads hesabını silmek isteyenlerin Instagram hesaplarını da silmesi gerekiyor olduğu ortaya çıktıktan sonra bu durum eleştirildi.

Öte yandan Threads'in aktif kullanıcı sayısı henüz bilinmiyor ve 'üyeliklerin hepsinin aktif olarak' kullanmadığı biliniyor. İlerleyen dönemde uygulamanın aktif kullanıcı sayısı da paylaşılacaktır.