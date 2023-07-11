Threads sevilmeyen o özelliğinde değişikliğe gidiyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:50

Güncelleme: 11.07.2023 - 17:50

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’a rakip olarak Meta tarafından kullanıma sunulan Threads uygulamasında değişikliğe gidileceği bildirildi.

Threads’in mevcut ana sayfası, önerilen içerikle, takip edilen kişilerin paylaşımlarının karışımından oluşuyordu. Ancak kullanıcıların birçoğu bu durumdan şikayet ediyor.

BBC’de yer alan habere göre, bu şikayetlerin üzerine Meta harekete geçti. Uygulamada yapılacak değişiklikle, kullanıcılar, artık sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını, kronolojik bir sırada görebilecekler.

Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter’da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor.

Uygulama geçen hafta açılması sonrası birkaç gün içinde 100 milyon kullanıcıyı aştı. Threads’in ilk versiyonu başlangıç ürünü olarak tanımlamıştı ve şirket yeni özelliklerin geleceği duyurusunu yapmıştı.

BAŞKA HANGİ ÖZELLİKLER EKLENECEK?

Instagram’ın yöneticisi olan Adam Mosseri, timeline adı verilen ve paylaşım akışını gösteren sayfanın değişebileceği sinyalini verdi.

Threads’e eklenebilecek diğer özellikler şunlar:

Yapılan paylaşımları düzenleme seçeneği

Paylaşımların farklı dillere çeviri olanağı

Farklı Threads hesaplarına geçişin kolaylaştırılması

Adam Mosseri, online olarak da paylaşım yapılabilmesi için çalışıldığını duyurdu. Mevcut versiyonda Threads.net üzerinden timeline görülebiliyor ancak paylaşım ancak uygulama üzerinden yapılabiliyor. Uygulamada arama seçeceği de yer almıyor.

Kullanıcıların bazılarının tepkisini çeken bir başka nokta ise, açılan bir Threads profilinin yalnızca o hesabın bağlı olduğu Instagram hesabı silinerek tam olarak silinebiliyor olması.