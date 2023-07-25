Threads'e beklenen özellik geldi!
Instagram Threads için pek çok özellik yayınlanmamıştı ve kullanıcıların istediği doğrultusunda yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.
Meta'nın Twitter alternatifi olarak sunduğu Threads, pek çok Twitter özelliğine sahip değildi. Platformda en çok eleştirilen şey takip edilenlerin dışında herkesin yaptığı paylaşımların ana sayfada gözükmesiydi. Ancak yeni yapılan güncelleme ile beklenen özellik sunuldu.
Kullanıcılar artık ana sayfasında yalnızca takip ettiği kişilerin paylaşımlarını da görebilecek.
YENİ BAŞKA ÖZELLİKLER DE SUNULDU
Özelliğe baktığımızda tam istendiği gibi olmadığı görülüyor. Kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde karşılarına direkt takip ettikleri kişilerin paylaşımları değil herkesin paylaşımları çıkacak. Öncekinden farklı olarak takip edilenler diye bir sekme yer alıyor. Buna tıklandığında takip edilen kişilerin paylaşımları görülecek.
Uygulamadan çıkılıp tekrar girildiğinde yine aynı adımların izlenmesi gerekecek.
Threads için aynı zamanda çeviri de sunuldu.
Bunların yanında bildirimleri filtreleme, takipçileri geri takip etmek için düğme ve gizli hesap olarak uygulamayı kullananlar için takipçilerini onaylamak adına yeni bir seçenek geldi.
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