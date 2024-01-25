TikTok, 30 dakikalık videoları getirmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 25.01.2024 - 23:45

Güncelleme: 25.01.2024 - 23:45

TikTok birkaç yıl içinde en çok kullanıcı kazanan uygulamalardan biri oldu. Yeni özellikleri ve imkanları getirmeye hazırlanan geliştiriciler bu sefer de platforma daha uzun video yüklemeye imkan sağlayacak.

Buna göre TikTok'ta testleri başlayan yeni özellik 30 dakikalık videolar yüklemeye odaklanıyor. Normalde kısa videoların yükselmesine neden olan platform, şimdi bünyesine daha uzun videoların yüklenmesini istiyor.

TIKTOK İÇİN 30 DAKİKALIK VİDEOLAR TEST EDİLİYOR

TikTok bir süredir para kazanma yöntemlerini güncellemesinin yanı sıra daha büyük ekranlara sahip cihazlar için -katlanabilir ekranlı telefon ve tabletler- daha iyi bir deneyim sunmak adına tasarım odaklı yenilikler sunmuştu.