TikTok Price'ın kızını yasakladı! Gerekçe: 'Kural ihlali'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:43

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:49

Katie Price'ın dokuz yaşındaki kızı Bunny Hayler, asgari kayıt yaşının altında olmasına rağmen birden fazla hesap oluşturduktan sonra TikTok'taki hesapları kapatılarak, platformdan engellendi.

TikTok'un katı sosyal medya kuralları 13 yaşın altındaki herkesin platforma katılmasını engelliyor.

Ancak, dokuz yaşındaki Bunny'nin üç hesap açtığı ve videolar yayınlamaya başladığı kaydedildi.

Çektiği bir videoda gece 11'de makarna pişirdiği görülürken, bir diğerinde cep telefonu numarası ortaya çıktı.

Bunny ayrıca, Katie'nin mali sorunları ve annesinin dağınık soyunma odasıyla ilgili soruları yanıtladığı 'hayranlarıyla' bir canlı yayın da açtı.

Bunny'nin her üç hesabının da devre dışı bırakıldığı belirtildi.

The Sun'a konuşan TikTok'tan bir kaynak, "Endişeli Katie Price hayranları tüm hesapları bildirdi ve şimdi kapatıldılar. Denetimsiz dokuz yaşında bir çocuğun yetişkinlerle etkileşime girmesi güvenli olmadığı için yasaklandı" dedi.