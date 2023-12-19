TikTok'un tablet uygulamasına güncellemesine geldi

TikTok'un tablet ve katlanabilir ekranlar için özel olarak sunduğu güncellemeye göre içerikleri çok daha iyi kalitede izlemek mümkün hale gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:36
TikTok'un tablet uygulamasına güncellemesine geldi
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TikTok için hazırlanan ve gönderilen yeni güncelleme daha büyük ekranlı cihazlarda video kalitesinin artırılmasına odaklanıyor. Mobil cihazlar için senkronize edilen görüntüleme ayarları artık tablet ya da katlanabilir ekranlı telefonlarda da yüksek olacak.

Burada gelişmiş netlik sağlanacak ve daha akışkan bir kaydırma deneyimi sunalacak. 

TikTok videolarının göründüğü ekranın üst ve alt kısımlarında yer alan sekmelere ve önerilen videolara erişim daha pratik bir hale gelecek. Bu kapsamda gezinme çubuğu ekleniyor.


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