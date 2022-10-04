Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza
Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e 4 milyon ruble para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
'YASAKLANAN İÇERİKLERE ULAŞILABİLDİ'
Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.
Kararda, TikTok'un "geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası" ve Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi" içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- Saray’a giderken değişti
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt