TikTok bir ülkede yasaklandı: Kullanıcılar ayaklandı!
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok geçen günlerde ABD’nin Montana eyaletinde tamamen yasaklanmıştı. Bu yasağın ardından kullanıcılar eyaleti dava etti.
Son zamanlarda bazı ülkeler devlet kurumlarında çalışan insanlara Tiktok'u yasaklamıştı. Bunun nedeni olarak da TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaştığı gerekçe gösterilmişti.
ABD’nin Montana Eyaleti bu yasakları bir sonraki adıma taşıdı ve TikTok’u kullanıcılara da yasakladı. Eyalet Valisi Greg Gionforte tarafından yasağın nedeni olarak “Çin propagandası” yapıldığı gösterildi.
Bu yasağın ardından birçok TikTok kullanıcısı ve fenomen tepki gösterdi.
EYALETİ DAVA ETTİLER
Tepki gösteren kullanıcılar özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesi ile eyaleti dava etti. Birçok aktivist grup da ifade özgürlüğünün ihlali nedeniyle konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.
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