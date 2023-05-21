TikTok bir ülkede yasaklandı: Kullanıcılar ayaklandı!

Son zamanlarda bazı ülkeler devlet kurumlarında çalışan insanlara Tiktok'u yasaklamıştı. Bunun nedeni olarak da TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaştığı gerekçe gösterilmişti.

ABD’nin Montana Eyaleti bu yasakları bir sonraki adıma taşıdı ve TikTok’u kullanıcılara da yasakladı. Eyalet Valisi Greg Gionforte tarafından yasağın nedeni olarak “Çin propagandası” yapıldığı gösterildi.