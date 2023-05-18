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Montana, ABD’de TikTok’u yasaklayan ilk eyalet oldu

ABD’nin Montana eyaletinde Çin merkezli TikTok uygulamasının kullanımı yasaklandı. Montana, ülkede TikTok’a yasak getiren ilk eyalet oldu.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:48
Montana, ABD’de TikTok’u yasaklayan ilk eyalet oldu
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Çinli sosyal medya platformu TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler devam ediyor. ABD’nin Montana eyaletinde popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un kullanılması yasaklandı.

Eyalet Valisi Greg Gianforte yaptığı açıklamada, “Montanalıların kişisel verilerini Çin Komünist Partisi'nden korumak için TikTok'u Montana'da yasakladım. Çin Komünist Partisi, Amerikalıları gözetlemek ve onların kişisel bilgilerini toplamak için TikTok'u kullanıyor” ifadelerini kullandı. Eyaletteki Tiktok yasağı, Gianforte’nin imzasıyla yürürlüğe girdi. Böylece Montana, ABD’de TikTok kullanımının yasaklandığı ilk eyalet oldu.

TİKTOK’TAN TEPKİ

TikTok Sözcüsü Brooke Oberwetter yaptığı açıklamada, kararı "yasa dışı" olarak nitelendirdi. Oberwetter, “Biz Montana’daki ve dışındaki kullanıcılarımızın haklarını savunmak için çalışmaya devam ederken, Montanalılara kendilerini ifade etmek için TikTok'u kullanmaya devam edebilecekleri konusunda güvence vermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz yıl federal kurumlara ait cihazlarda TikTok kullanılmasını yasaklamıştı.


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