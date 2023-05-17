TikTok video yüklemeden para kazandıracak özelliği duyurdu

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:48

Güncelleme: 17.05.2023 - 09:48

TikTok yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik kapsamında içerek üreticileri paylaşım yapmasa da gelir elde edebilecekler. Efekt oluşturma imkanı sağlayan platform, bu sayede hiç video paylaşımı yapmasa da efekt üzerinden para kazandıracak.

Konu için önemli de bir fon ayıran TikTok'un bazı şartları da var. Şartlardan biri efektin 90 gün içinde 500 bin ya da üzerinde videoda kullanılması yani viral hale gelmesi. Uluslararası adı Effect Creator Rewards olan özellik, platformun Effect House olarak adlandırılan artırılmış gerçeklik efekti yapmayı sağlayan aracı ile oluşturulacak.

BAZI İSTİSNALAR VAR ANCAK TEK BİR EFEKT İLE PARA KAZANMA DEVAM EDEBİLİR

Aktarıldığı kadarıyla özellik şu anda ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık özelinde kullanılabiliyor. İlerleyen dönemde daha fazla ülkede de denebilir.

Filtre geliştiricilerin efektleri 500 bin videoda kullanıldığı takdirde 700 dolar kazanacak. 90 günlük süre içinde 500 bini geçen her 100 bin videoda kişiye ek 140 dolar daha ödenecek. Yani videolarda kullanılan bu efektler ne kadar popüler olursa geliştiricisine para kazandırmaya da devam edecek.

Örneğin 90 gün içinde 1 milyonun üzerinde videoda söz konusu efekt kullanılmışsa geliştiren kişiye 1400 dolar ödenecek.

Videoda kullanılacak bu efektin bir de farklı kişiler tarafından kullanılması gerekiyor. Yani tek bir kişi onlarca kez bu efekt ile video paylaşması tekil sayıyı artırmayacak. Yine tek bir kez kullanılmış gibi hesaplanacak.