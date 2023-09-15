TikTok çocukların gizliliğini ihlal ediyor: 9 milyar TL ceza kesildi!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:23

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:23

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), TikTok'un 13-17 yaş arasındaki çocukların verilerini işlerken mahremiyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 345 milyon Euro (mevcut kur ile 9 milyar 936 milyon 948 bin 856 TL) para cezasına çarptırdı.

Eylül 2021'de başlatılan bir soruşturma, TikTok'un 31 Temmuz - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında çocukların verilerini nasıl işlediğini inceledi.

İrlanda Veri Koruma Kurumu, TikTok'un Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün maddelerini ihlal ettiğini tespit etti.

ÇOCUK KULLANICI HESAPLARINDA BÜYÜK SORUN

Bleepingcomputer'ın haberine göre TikTok'un çocuk kullanıcı hesapları için profil ayarlarının varsayılan olarak genel görünürlüğe sahip olması ve yayınlanan tüm içeriği platform içinde ve dışında herkes tarafından görülebilir hale getirmesiydi.

TikTok'un aynı zamanda inceleme altında olan 'Aile Eşleştirme' özelliğinin de, ebeveyn veya vasi olarak durumlarını doğrulayamayan çocuk olmayan kullanıcıların hesaplarını 16 yaş ve üstü küçüklerle ilişkilendirmelerine izin verdiği için hatalı olduğu tespit edildi. Bu, çocuk olmayan kullanıcıların Direkt Mesajları etkinleştirme becerisi kazandığından, çocuk kullanıcılar için potansiyel riskler konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Ek olarak, DPC, TikTok'un kayıt işlemi sırasında ve video yayınlarken "karanlık kalıplar" kullandığını ve kullanıcıları gizliliklerini tehlikeye atan seçenekleri seçmeye yönlendirdiğini tespit etti.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Bu rahatsız edici bulgulara yanıt olarak, İrlanda veri gizliliği düzenleyicisi, TikTok'a idari para cezası verdi ve veri işleme uygulamalarını üç aylık katı bir zaman dilimi içinde düzenleyici standartlarla uyumlu hale getirme talimatı verdi.

Avrupa Veri Koruma Kurulu Başkanı Anu Talus, "Sosyal medya şirketlerinin kullanıcılara, özellikle de çocuklara, adil olmayan bir şekilde seçenek sunmaktan kaçınma sorumluluğu vardır - özellikle de bu sunum insanları gizlilik çıkarlarını ihlal eden kararlar almaya itebiliyorsa" dedi.