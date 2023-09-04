YouTube'un TikTok ile rekabete girmesi sonu olabilir!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:42

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:42

YouTubu kurulduğu günden bu yana en başarılı zamanlarını yaşıyor. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan platformda milyarı geçen izlenmeler var. Bunların yanında platform 2021 yılıdan bu yana Shorts'u sunuyor. Burada TikTok'taki popüler kısa video akımı sürdürülüyor. Ancak platforma bu hizmetin bedelinin olduğu söyleniyor.

SHORTS YOUTUBE'U ZORLUYOR! REKLAM GELİRİ GETİRMİYOR

Platformun çalışanları Shorts özelliğinin YouTube'un sonunu getirebileceğine dair endişe duyuyor.

Financial Times'ta yer alan haberde kıdemli YouTube çalışanlarının görüşleri yer alıyor. Burada TikTok ile rekabet emek için geliştirilen Shorts özelliğinin, YouTube'un kuruluşundan bu yana en önemli avantajı olan 'uzun video'ların önüne geçebileceği düşünülüyor.

YouTube'un ana kaynağı olan uzun videoların azalması platforma büyük zarar verir.

Shorts'a yönelinmesi için bazı avantajlar sunulmuş ve içerik üreticileri artık daha fazla kısa video yüklemeye başlamış. Söz konusu durum da reklam geliri tarafında karışıklık yaratmaya başlamış. İlerleyen dönemde YouTube, Shots'lar için daha fazla getiri sağlayacak modeller gelişterecek gibi görünüyor.