TikTok hesabınız tıklamadığımız bir mesajdan çalınabilir
Yeni bir kötü amaçlı yazılım, TikTok hesaplarının ele geçirilmesine neden oluyor. Hatta, gönderilen mesajın açılması bile hesabın ele geçirilmesi için yeterli.
Kötü amaçlı kişiler TikTok'un popülerliğini kullanarak hesapları ele geçirmeye başladı. Yüksek profilli hesaplara odaklanan yeni kötü amaçlı yazılım, direkt mesajlardan yayılıyor. Kullanıcılar, herhangi bir bağlantıya tıklamasada mesajı açmasıyla bile hesapları ele geçirilebiliyor.
TIKTIT HESABINIZ BU ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLEBİLİR
TikTok'ta direkt mesaj yoluyla zararlı yazılımın yayılmasının en son kurbanları CNN, Sony ve Paris Hilton olmuştu.
Yaşanan olay sonrası CNN, TikTok hesabını kapatmak zorunda kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu
- 'Gülen getirildi' iddiası üzerine açıklama
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Lise öğrencisi kız okulda intihar etti!
- Akşener Saray'a çıkıyor
- AKP'yi köşeye sıkıştıran 'Gökçek' sorusu
- Yeni başkan Ekrem İmamoğlu
- Dışişleri'nde 'Fetullah Gülen' gündemi
- AYM kararı gündemde: 'Yetki' bilmecesi
- AKP içinde 'kayyum' rahatsızlığı