TikTok hesabınız tıklamadığımız bir mesajdan çalınabilir

Yeni bir kötü amaçlı yazılım, TikTok hesaplarının ele geçirilmesine neden oluyor. Hatta, gönderilen mesajın açılması bile hesabın ele geçirilmesi için yeterli.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:50
TikTok hesabınız tıklamadığımız bir mesajdan çalınabilir
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Kötü amaçlı kişiler TikTok'un popülerliğini kullanarak hesapları ele geçirmeye başladı. Yüksek profilli hesaplara odaklanan yeni kötü amaçlı yazılım, direkt mesajlardan yayılıyor. Kullanıcılar, herhangi bir bağlantıya tıklamasada mesajı açmasıyla bile hesapları ele geçirilebiliyor.

TIKTIT HESABINIZ BU ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLEBİLİR

TikTok'ta direkt mesaj yoluyla zararlı yazılımın yayılmasının en son kurbanları CNN, Sony ve Paris Hilton olmuştu.

Yaşanan olay sonrası CNN, TikTok hesabını kapatmak zorunda kalmıştı.


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