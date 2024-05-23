TikTok'tan canlı yayından para kazananlar için yeni düzenleme!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:27

Güncelleme: 23.05.2024 - 14:27

Sosyal medya platformu TikTok'tan yapılan açıklamaya göre, TikTok, içerik üreticilerinin canlı yayın yaptığı "LIVE"ın özgün, pozitif ve eğlenceli topluluklarını geliştirmek için yeni "LIVE Para Kazanma Politikası" ve eğitim programlarını hayata geçiriyor.

Düzenlemeler kapsamında TikTok, LIVE'dan gelir elde etmeye uygun olmayan, düşük kaliteli içerikleri belirleyecek. İçerik üreticilerinin uymakla yükümlü olduğu kuralların ihlal edilmesi halinde içerik üreticisi bilgilendirilerek para kazanma özelliğine erişimleri kısıtlanabilecek.

Söz konusu içeriklerin, LIVE dahil platformdaki görünürlüğüne izin verilmesine ilişkin temel standartlarsa, "TikTok Topluluk Kuralları ve Hizmet Şartları" tarafından belirlenmeye devam edilecek.

CANLI YAYINDAN PARA KAZANMA ÖZELLİKLERİ AŞAMALI OLACAK

TikTok, yeni yayıncıları desteklemek ve onlara güvenli bir ortam yaratabilmek adına LIVE kullanıcılarına yaklaşımına da yeni bir soluk getiriyor.

TikTok'ta, güncel kurallar çerçevesinde içerik üreticilerinin en az 18 yaşında olması ve hesaplarının LIVE'da canlı yayın açabilmek için ek kriterleri karşılaması yeterliydi.

Yeni düzenlemelerle LIVE içerik üreticileri, canlı yayından para kazanma özelliklerine aşamalı olarak erişebilecek. Böylece, kitlelerini büyütürken, LIVE'ın kurallarını da öğrenecek.

Bunun için TikTok, uygulama içerisindeki LIVE Güvenlik Merkezi'nde güncellemeye giderek yeni kaynaklar yaratıyor. Bundan böyle içerik üreticileri, LIVE Güvenlik Eğitim Merkezi'nde politika ihlallerini ve eğitim içeriklerini görüntüleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TikTok METAP (Ortadoğu, Afrika, Türkiye ve Pakistan) LIVE Yöneticisi Waseem Sayegh, LIVE içerik üreticilerinin büyük çoğunluğunun, güvenlik kurallarına ve para kazanma politikalarına uyduğunu belirtti.

"OLUMLU ETKİLEŞİMLERİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

İçerik üreticilerinin daha güvenli, kapsayıcı ve özgün LIVE toplulukları oluşturmalarına yardımcı olabilecek kaynaklar, denetim süreçleri ve araçlar sunmaya devam edeceklerini kaydeden Sayegh, "Bu güncellemelerin LIVE topluluğumuzun yaratıcılığını güçlendireceğine ve olumlu etkileşimleri artırmaya yardımcı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TikTok'un politikasındaki bu güncelleme, platformun LIVE güvenliği ve içerik kalitesine yaptığı yatırımların devamı niteliğini taşıyor. LIVE için kurulan özel ekipler ve denetim modelleri dahil 40 binden fazla kişi, TikTok'un güvenli bir platform olarak kalması için çalışmaya devam ediyor.

TikTok, özellikle LIVE içerik üreticileri için 10'dan fazla özelleştirilebilir güvenlik kaynağının yanı sıra izleyicilerin LIVE içeriğinden nasıl keyif aldıklarını kişiselleştirmelerine yardımcı olan çok sayıda özellik sunuyor.