TikTok için yeni 'beğenmedim' butonu kullanımda
TikTok tarafı için gelen beğenmedim butonu istenmeyen ve görülmek istenmeyen yorumları perdeliyor.
Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından biri haline gelen TikTok, yorumlar için beğenmedim butonu getirdi. Daha öncesinde test etmeye başladığı bu özellik, yeni kullanıma açıldı. Söz konusu buton kalp ile beğenme arasında konumlandırılıyor ve beğenilmeyen yorumları engelliyor.
TikTok beğenmedim butonu ile yorumları perdelemeye imkan sağlıyor
Kötüye kullanımı engellemek isteyen TikTok bu özelliği tek yönlü olarak da sunmuyor. Aynı zamanda beğenmedim sayısını da gizlemeye olanak sağlıyor. Hatırlayacağınız üzere farklı bir şekilde YouTube için de bu özellik gelmiş ve kullanıcılar ek uygulamalar kullanmadan artık 'beğenmeme' sayılarını göremiyor.
Bu beğenmeme sistemini spam veya troll yorumları da tespit etmeyi kolay hale getirecek.
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