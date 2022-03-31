TikTok, 'izleme geçmişi' özelliğini test ediyor

31 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Son dönemlerin hem en popüler hem de içerikleri nedeniyle en tartışılan sosyal medya platformu TikTok'un yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıktı. Twitter'da paylaşılan görüntülere göre TikTok, yakın bir gelecekte geçmiş dönemlerde izlenen içeriklere ulaşılmasını sağlayacak.

Ancak bu özellik, diğer platformlardaki benzer özelliklerden bir nebze de olsa farklı olacak.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; TikTok mobil uygulamasına "İzleme geçmişi" isimli bir seçenek daha eklenecek. Bu seçenek ile kullanıcılar, geçmişte izledikleri videolara kolaylıkla ulaşabilecek.

Ancak TikTok, bu özelliğe süre sınırı koymuş gibi görünüyor. Zira paylaşılan ekran görüntülerine göre yalnızca son bir haftalık geçmiş takip edilecek. Özelliğin kapsamının ilerleyen dönemlerde genişletilip genişletilmeyeceği henüz bilinmiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

TikTok'un henüz test aşamasında olan özelliğinin kullanıcılara ne zaman sunulacağı da şimdilik bilinmiyor. Ancak TikTok kullanıcıları, yakın bir gelecekte bu özellik ile tanışma imkanı yakalayabilirler gibi görünüyor. TikTok'un konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadığını da belirtmek gerek.

TikTok'un geçmiş özelliği tarihte bir ilk değil. Özellikle de YouTube gibi çevrimiçi video platformları, geçmişteki içeriklere kolayca ulaşılmasını sağlıyor. Ancak bu tür özellikler, bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Zira bunların kullanıcı gizliliğini etkilediği yönünde yaygın bir inanış var.