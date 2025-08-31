Cumhuriyet Gazetesi Logo
TikTok'un direkt mesajlarına ses kaydı ve görsel gönderme geliyor

31.08.2025 19:31:00
TikTok'un mesajlar kısmına ses kaydı ve görsel gönderme gibi yeni seçenekler getiriliyor.

En popüler uygulamalardan biri olan TikTok için bir süredir istenen ve beklenen özellik geliyor. Bu sayede artık kullanıcılar mesajlar üzerinden ses kaydı ve görsel gönderebilecekler. 

TIKTOK'A BEKLENEN İMKANLAR GELİYOR

Platform çok popüler olsa da yine de mesajlaşma tarafında zayıf kalıyor. Bu sebeple platformun daha fazla aktif kullanılması için mesajlar bölümünün bu şekilde güncellendiği belirtiliyor.

Özellikte sesli mesajları kullanmak için eklenen mikrofon simgesine tıklamak yeterli olacak. Bu sesli mesajlar en fazla 60 saniyeye kadar çıkabilecek. Görsel içinse fotoğraf simgesine tıklanacak ve isteyen kişiler anlık olarak fotoğraf çekecek isteyenler de galerisinden istediği fotoğrafı seçip gönderebilecek. 

Özelliklerin tüm kullanıcılara hemen ulaşmayacağı yavaş yavaş hesaplara geleceği aktarıldı.

İlgili Konular: #sosyal medya #TikTok #TikTok özellikleri

