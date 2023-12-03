TikTok yasaklandı mı? TikTok kapatılacak mı? TikTok neden yasaklanacak?

Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:12

Güncelleme: 03.12.2023 - 11:12

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un kapatılacağı iddiaları Türkiye'de de gündeme geldi. Birçok ülke tarafından yasaklanan veya kısıtlanan sosyal medya uygulaması TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın açıklamlaarından sonra tartışılmaya başlandı. Peki TikTok yasaklandı mı? TikTok yasaklanacak mı? TikTok neden yasaklanacak?

TİKTOK YASAKLANDI MI?

Yayman yaptığı açıklamada TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları hakkında bir torba yasa çalışması yürütüldüğünü açıkladı. Yayman yasaya uymayan platformların lisans iptaline kadar yani kapatmaya varacak kadar yaptırımların masada olduğunu belirtti.



Yayman açıklamasında "TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türp toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza anneannemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz.

Buradan Tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya Temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak." dedi.

Torba yasa ile ilgili ise Yayman şu sözleri söyledi:

“Başta TikTok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır.”

