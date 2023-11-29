TikTok görüntüleri sonrası gözaltına alınan kadın konuştu: Evimin kirasını karşılayamadım, benden daha kötüleri var

Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:19

Güncelleme: 29.11.2023 - 09:21

TikTok hesabından yayın açan 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem olmuş ve 1 saatte 100 bin lira topladığı iddia edilmişti. Yaşananlardan sonra gözaltına alınan G.D., bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Show Haber'e konuşan G.D., "1 saatte 100 bin lira kazanmadım. o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu. Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu" dedi.

Kendini savunan G.D. "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Polis, hamile olduğu öğrenilen G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. G.H. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla G.H.'yi serbest bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin "Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yapmıştı.