TikTok yerini kaybediyor mu? Yeni sosyal medya uygulaması gündemde!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:45

Güncelleme: 14.01.2025 - 14:45

ABD’de TikTok’un yasaklanmasına yalnızca günler kala, kullanıcılar hızla alternatif platformlara yöneliyor. Bu durum, daha önce pek bilinmeyen uygulamaları Apple ve Google mağazalarının zirvesine taşıyor. Gözler şimdi yeni bir rakipte: RedNote.

TİKTOK KULLANICILARI REDNOTE’A AKIN EDIYOR

TikTok’un yasaklanma ihtimali, kullanıcıları alternatif sosyal medya platformlarını keşfetmeye itiyor. Bu süreçte en dikkat çeken isimlerden biri, Çin merkezli kısa video platformu RedNote oldu. Çin’de “Küçük Kırmızı Kitap” anlamına gelen Xiaohongshu adıyla bilinen bu uygulama, şu anda Apple App Store’da birinci, Google Play Store’da ise 34. sırada yer alıyor.

RedNote, tasarımıyla TikTok’a oldukça benzer bir kullanıcı deneyimi sunuyor. İlgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içeriklere kolayca erişim imkanı tanıyan platform, kısa sürede kullanıcılar arasında popülerlik kazandı. Hatta RedNote’un tecrübeli kullanıcıları, TikTok’tan gelen yeni üyeleri “TikTok mültecileri” olarak adlandırarak sıcak bir şekilde karşılıyor.

KULLANICI DENEYİMİ VE DİL SORUNU

RedNote’un büyük ölçüde Çince bir arayüze sahip olması, başlangıçta kullanıcılar için bir zorluk yaratsa da, dil ayarlarını değiştirmeyi anlatan rehber videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu rehberler sayesinde yeni kullanıcıların platforma alışması kolaylaştı.

REDNOTE’UN POTANSİYELİ

Her ne kadar RedNote, ABD’de yeni bir isim gibi görünse de, Çin’de uzun süredir popüler bir platform olarak biliniyor. Yaklaşık 300 milyon aktif kullanıcıya sahip olan uygulama, TikTok’un Çin versiyonu Douyin ve e-ticaret devi Alibaba gibi isimlere meydan okuyor. Ancak uzmanlar, TikTok gibi küresel bir devin yerini alabilmesi için RedNote’un güçlü bir ekosisteme ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

TikTok’un yasaklanmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil. Ancak bu süreç, sosyal medya dünyasında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. RedNote’un bu yükselişi, sektördeki rekabetin artmasına ve yeni oyuncuların sahneye çıkmasına yol açabilir.