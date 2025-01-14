Bloomberg'den 'TikTok' iddiası: Musk'a mı satılacak?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 14.01.2025 - 11:14

Bloomberg'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli yetkililer TikTok'un, ana şirket ByteDance Ltd'nin mülkiyetinde kalmasını tercih ediyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Yüksek Mahkemesi, Çin'le ilgili ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD'nin yeni Başkan Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından bir gün önce, 19 Ocak'a kadar TikTok'a getirilen yasağı onaylayacağının sinyalini vermişti.

Bloomberg'e göre üst düzey Çinli yetkililer, Trump yönetimiyle nasıl çalışılacağına dair geniş kapsamlı bir tartışmanın parçası olarak TikTok için acil durum planlarını tartışmaya başlamıştı bile.

Habere göre bir senaryoya göre, Musk'ın sosyal medya platformu X, TikTok ABD'nin kontrolünü ele geçirecek ve işletmeleri birlikte yönetecekti. Haberde, yetkililerin nasıl ilerleyecekleri konusunda henüz kesin bir fikir birliğine varmadıkları belirtildi.

Haberde, “ByteDance'ın, Çin hükümetiyle yapılan görüşmeler hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu ya da TikTok ve Musk'ın bu görüşmelere dahil olup olmadığı net değil. Musk, TikTok ve ByteDance'in olası bir anlaşmanın şartları hakkında herhangi bir görüşme yapıp yapmadıkları da belli değil” denildi.

TİKTOK İDDİALARI YALANLADI

Bir TikTok sözcüsü BBC News'e yaptığı açıklamada, Bloomberg’in haberini yalanladı.

Sözcü, "Saf kurgu üzerine yorum yapmamız beklenemez" dedi.

ByteDance yetkilileri, haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

TikTok defalarca ABD'deki faaliyetlerini satmayacağını söyledi.