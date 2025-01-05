TikTok’taki 'kolonya akımı' sonrası hayatını kaybetmişti... Bakanlıktan 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in ölümü sonrası flaş açıklama!
İzmir'de 11 yaşındaki Mert Yetiştiren TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, acı olayın ardından bir açıklama yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklama, "Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" denildi.
'KOLONYA AKIMI' YÜZÜNDEN CAN VERDİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti' şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.
"SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ" VURGUSU
17 Aralık 2024 tarihinde bir sosyal medya uygulaması için video çeken Mert Yetiştiren'in, üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından ivedilikle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor.
Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."
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