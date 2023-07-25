TikTok'a metin paylaşma özelliği eklendi
Twitter'ın "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmesinin ardından kısa video paylaşım platformu TikTok, metin paylaşma özelliği getirdiğini açıkladı.
BBC’nin haberine göre, Twitter’ın mavi kuş logosunu bırakıp "X" harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, TikTok uygulaması özelliklerini güncelledi.
TikTok, kullanıcılarına fotoğraf ve videonun yanı sıra Twitter gibi metin paylaşım imkanı da sağlamaya başladı.
Kullanıcılar ayrıca gönderilere ses, konum ve düetler ile cevap verme imkanı bulacak. TikTok'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni özellikler sayesinde metin gönderileri herhangi bir video veya fotoğraf gönderisi kadar etkileşim alacak ve dinamik kalacak." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, kullanıcılara "kendilerini ifade etmenin başka bir yolunun" sunulduğu vurgulandı.
Bu ayın başında TikTok, tıpkı Spotify ve Apple Music uygulamaları gibi müzik akışı hizmeti de başlatmıştı.
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