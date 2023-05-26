TikTok kendi yapay zekâsını yapıyor
Sosyal medya platformu TikTok'un kendi yapay zekâsı Tako, Filipinler'de test sürecine girdi.
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, yeni bir yapay zekâ üzerinde çalıştığını açıkladı. Platform, kullanıcılarının sohbet etmesi için “Tako” adlı bir bot üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgiye göre Tako, Snapchat’te bulunan “My AI” benzeri bir kullanım sunuyor.
FİLİPİNLER’DE TEST SÜRECİNE BAŞLANDI
TikTok, Tako adlı yapay zekâyı Filipinler'de test etmek için kullanıcıların hizmetine sundu. Tako'nun özelliklerinin arasında video önerme de bulunuyor.
The Verge’in haberine göre, Tako’nun butonu, TikTok arayüzünde sağ tarafta profil fotoğrafının üst kısmında yer alıyor. Bu bölüme tıkladığınızda ayrı bir pencere açılıyor ve kullanıcılar buradan Tako ile konuşabiliyor.
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