TikTok kendi yapay zekâsını yapıyor

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, yeni bir yapay zekâ üzerinde çalıştığını açıkladı. Platform, kullanıcılarının sohbet etmesi için “Tako” adlı bir bot üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgiye göre Tako, Snapchat’te bulunan “My AI” benzeri bir kullanım sunuyor.