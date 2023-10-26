TikTok'ta 'Karanlık Mod' nasıl aktif edilir?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:44

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:44

Kendine saygısı olan birçok uygulama, karanlık bir mod seçeneği sunar ve TikTok da istisna değil. Bu özellik, özellikle gece geç saatlerde veya loş ışıklı ortamlarda gözlerinizi korumak için oldukça faydalıdır. TikTok'un parlak beyaz arayüzünden gözlerinizi dinlendirmek için bu karanlık modu açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

TIKTOK'TA 'KARANLIK MOD' NASIL AKTİF EDİLİR?



iPhone'da TikTok'un Karanlık Modunu Etkinleştirme:

iPhone'unuzda TikTok uygulamasını açın. Ekranın sağ alt köşesinde bulunan "Profil" düğmesine dokunun. Bu, kendi profilinize yönlendirecektir. Sağ üst köşede yer alan hamburger simgesine dokunun (bu simge üç çizgiden oluşur) ve ardından alt kısımda görünen seçeneklerden "Ayarlar ve Gizlilik"e dokunun. Açılan sayfada "İçerik ve Etkinlik" seçeneğini bulun ve tıklayın. "Koyu Mod" seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği etkinleştirmek için yanındaki radyo düğmesine dokunun.

TikTok artık karanlık modda çalışacaktır.