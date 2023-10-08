Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:50

Güncelleme: 08.10.2023 - 16:51

TikTok kullanıcıları, hesaplarını silme konusundaki isteklerini karşılamak için platformun sunduğu kolay yöntemleri kullanmaya başladılar. TikTok hesabınızı silmek oldukça basit bir işlem ve yalnızca birkaç dakikanızı alıyor. İşlem, hem mobil uygulama üzerinden hem de web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Peki TikTok hesabı nasıl silinir? İşte hesabını silmek isteyen TikTok kullanıcıları için adım adım rehber:

TikTok'u Uygulama Üzerinden Silme:

TikTok uygulamasını açın ve profilinize gidin. Profil resminizin sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi simgesine dokunarak "Ayarlar ve Gizlilik" ekranını açın. "Ayarlar ve Gizlilik" ekranında, "Hesabı Yönet" seçeneğini bulun ve ardından "Hesabı Sil" seçeneğine tıklayın. Uygulama neden ayrıldığınızı sormak için bir seçenek sunacak. Burada bir neden seçebilir veya bu adımı atlayabilirsiniz. Ardından, verilerinizi indirip indirmek istemediğinizi soran bir ekranla karşılaşacaksınız. Verilerinizi yedeklemek isterseniz "Evet"i seçin, aksi takdirde "Hayır"ı seçebilirsiniz. İşlemi tamamlamak için hesabınızı silmeye devam etmek istediğinizi onaylayan bir düğmeye dokunun. TikTok, hesabınızı silmeden önce bir 30 günlük bekleme süresi verir. Bu süre içinde hesabınızı geri açabilirsiniz. Ancak bu süre sona erdiğinde, hesabınızı kurtarmak mümkün olmayabilir. "Devam" seçeneğine dokunarak bir hesap doğrulama ekranına yönlendirileceksiniz. TikTok, standart bir hesabınız varsa size bir doğrulama kodu gönderecek veya başka bir hizmetle giriş yapmanızı isteyecektir. Hesabınızı doğruladıktan sonra, "Hesabı Sil" düğmesine dokunarak kararınızı son bir kez onaylayın. Uygulama sizi oturum açma ekranına geri yönlendirecek.

TikTok'u Web Üzerinden Silme:

TikTok web sitesine giriş yapın ve profil resminizin üzerine gelerek açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın. Sol kenar çubuğundan "Hesap Yönetimi" seçeneğini bulun ve ardından "Sil" düğmesine tıklayarak işlemi başlatın.

Verilerinizi Yedekleme:

TikTok mobil uygulamasını kullanarak profilinize gidin ve "Ayarlar ve Gizlilik" sekmesini açın. Buradan "Gizlilik" sekmesine gidin ve "Verilerinizi İndirin" seçeneğini bulun. Verilerinizi "TXT" veya "JSON" formatında indirebilirsiniz. Bu dosyalar profil bilgilerinizi, video ve yorum geçmişinizi ve ayar bilgilerinizi içerebilir. TikTok, verilerinizin indirilmesinin birkaç gün sürebileceğini belirtir, bu nedenle hesabınızı silmeden önce bu işlemi beklemeniz önerilir.

TikTok kullanıcıları, hesaplarını silme işlemiyle ilgili bu adımları takip ederek platformu terk etme konusundaki isteklerini kolayca yerine getirebilirler. Hesaplarını silen kullanıcılar, belirli bir süre içinde hesaplarını geri açabilirler, ancak bu sürenin sonunda hesapları tamamen silinir ve geri dönüşü olmayabilir.