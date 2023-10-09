Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:44

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:44

TikTok'un, beğenip tekrar izlemek istediğiniz videoları bulmak için karmaşık bir süreç gerektiren izleme geçmişi sorununu çözmek için yeni bir özellik getirdiğini açıkladı.

Önceden, izleme geçmişinizi bulmak için uygulamada karmaşık adımlar izlemek gerekiyordu ve bu pek kullanıcı dostu değildi. Ancak şimdi, son yedi gün boyunca izlediğiniz videoları kolayca bulabileceksiniz ve hatta gerektiğinde silebileceksiniz.

Peki TikTok geçmişi nasıl bulunur? TikTok geçmişi nasıl silinir?



TİKTOK GEÇMİŞİ NASIL BULUNUR?

İşte TikTok izleme geçmişinizi bulmak için adımlar:

Ekranın sağ alt köşesindeki Profil simgesine dokunun. Sağ üst köşedeki üç çizgi simgesini seçin. "Ayarlar ve Gizlilik" bölümüne gidin ve burada "Saat Geçmişi"ne dokunun.

Bu adımları izlediğinizde, son yedi gün içinde izlediğiniz tüm videoları içeren bir galeri görüntüleyeceksiniz. Beğendiğiniz videoları yeniden izlemek isterseniz, bunların üzerine tıklayabilirsiniz.

TİKTOK İZLEME GEÇMİŞİ NASIL SİLİNİR?

Ayrıca, izleme geçmişinizi düzenlemek veya kaydetmemek için de seçenekler mevcut:

Saat geçmişi sayfasında, sağ üst köşedeki dişli simgesine dokunun. Geçerli geçmişi silmek için "Geçmişi Temizle" seçeneğine dokunun. İzleme geçmişini tamamen kapatmak isterseniz "Saat Geçmişini Kapat" seçeneğini kullanabilirsiniz.

TikTok kullanıcıları artık izledikleri videoları daha kolay bulabilecek ve izleme geçmişlerini istedikleri gibi yönetebilecekler. Ancak, izleme geçmişinin kapanması durumunda bile TikTok'un algoritmalarının kullanıcılara ilgi duyabilecekleri videoları sunmaya devam edeceğini unutmamak önemlidir.

Bu yeni özellik, TikTok deneyimini daha kullanıcı dostu hale getirecek gibi görünüyor. TikTok'un popülerliği arttıkça, bu tür kullanıcı dostu güncellemelerin önemi de artıyor.