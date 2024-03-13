TikTok'ta para kazanmanın yeni yolu
TikTok'ta artık efekt oluşturarak para kazanılabileceği duyuruldu.
TikTok üzerinden para kazanmak mümkün hatta pek çok kişi bu sayede uygulamadan kazanç elde ediyor. TikTok'un tartışmalı durumu devam ederken, uygulama için yeni bir para kazanma yöntemi duyuruldu ve Türkiye'de de kullanıma açıldı.
TIKTOK YENİ PARA KAZANMA YÖNTEMİNİ TÜRKİYE'YE DE AÇTI
Kullanıcılar TikTok efektleri oluşturarak kaza kazanabiliyor. Bu ülkeler arasında Arjantin, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Belarus, Şili, Kolombiya, Çekya, Danimarka, Ekvador, Mısır, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Kazakistan, Kuveyt, Meksika, Fas, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Peru, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Türkiye ve Uruguay yer alıyor.
TikTok süreç için ilgi çekici ve yüksek kaliteli efektler oluşturarak ödüller kazanılabileceğini aktarıyor.
Popüler uygulamadan yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:
''Efekt Oluşturucu Ödülleri, Effect House’ta TikTok efektleri hazırlayan seçkin içerik üreticilerini kutlamak ve tanımak için tasarlandı. Son derece ilgi çekici TikTok efektleri oluşturma karşılığında nakit ödüller toplamak için heyecan verici bir fırsat sunuyor.''
En Çok Okunan Haberler
-
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- Kulüp başkanından şoke eden iddia!
- 'Kumpasla seçim kazanamaz'
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf
- Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
- CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme!
- 'Yayın yasağı getirmişler, naklen buradan anlatıyorum'