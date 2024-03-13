TikTok'ta para kazanmanın yeni yolu

TikTok'ta artık efekt oluşturarak para kazanılabileceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:49
TikTok'ta para kazanmanın yeni yolu
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TikTok üzerinden para kazanmak mümkün hatta pek çok kişi bu sayede uygulamadan kazanç elde ediyor. TikTok'un tartışmalı durumu devam ederken, uygulama için yeni bir para kazanma yöntemi duyuruldu ve Türkiye'de de kullanıma açıldı.

TIKTOK YENİ PARA KAZANMA YÖNTEMİNİ TÜRKİYE'YE DE AÇTI

Kullanıcılar TikTok efektleri oluşturarak kaza kazanabiliyor. Bu ülkeler arasında Arjantin, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Belarus, Şili, Kolombiya, Çekya, Danimarka, Ekvador, Mısır, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Kazakistan, Kuveyt, Meksika, Fas, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Peru, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Türkiye ve Uruguay yer alıyor.

TikTok süreç için ilgi çekici ve yüksek kaliteli efektler oluşturarak ödüller kazanılabileceğini aktarıyor.

Popüler uygulamadan yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

''Efekt Oluşturucu Ödülleri, Effect House’ta TikTok efektleri hazırlayan seçkin içerik üreticilerini kutlamak ve tanımak için tasarlandı. Son derece ilgi çekici TikTok efektleri oluşturma karşılığında nakit ödüller toplamak için heyecan verici bir fırsat sunuyor.''


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