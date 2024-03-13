TikTok'ta para kazanmanın yeni yolu

Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:49

Güncelleme: 13.03.2024 - 16:49

TikTok üzerinden para kazanmak mümkün hatta pek çok kişi bu sayede uygulamadan kazanç elde ediyor. TikTok'un tartışmalı durumu devam ederken, uygulama için yeni bir para kazanma yöntemi duyuruldu ve Türkiye'de de kullanıma açıldı.

TIKTOK YENİ PARA KAZANMA YÖNTEMİNİ TÜRKİYE'YE DE AÇTI

Kullanıcılar TikTok efektleri oluşturarak kaza kazanabiliyor. Bu ülkeler arasında Arjantin, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Belarus, Şili, Kolombiya, Çekya, Danimarka, Ekvador, Mısır, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Kazakistan, Kuveyt, Meksika, Fas, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Peru, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Türkiye ve Uruguay yer alıyor.

TikTok süreç için ilgi çekici ve yüksek kaliteli efektler oluşturarak ödüller kazanılabileceğini aktarıyor.

Popüler uygulamadan yapılan açıklama ise şu şekilde oldu: