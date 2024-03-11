Eski CEO TikTok'u satın almak istiyor

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:18

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:18

Geçen yılın sonlarına doğru istifa eden Activision Blizzard'ın eski CEO'su Bobby Kotick TikTok'u satın almakla ilgileniyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre bu düşüncesini OpenAI CEO'su Sam Altman da dahil olmak üzere potansiyel ortaklara açıkladı.

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Hatırlatmak gerekirse ABD'deki yasa tasarısı TikTok'u yasaklamakla tehdit ediyor. Bunun yanı sıra bir diğer seçenek de satışının yapılması.

Wall Street Journal'ın ulaştığı bilgilere göre Kotick, geçen hafta bir yemekte OpenAI CEO'su Sam Altman ve onunla birlikte oturan diğer kişilere böyle bir satın alma konusunda fikrini açtı. ByteDance İcra Kurulu Başkanı Zhang Yiming ile bu konuyu gündeme getirdiği aktarılan Kotick'in TikTok'u satın alması yüz milyarlarca dolara patlayabilir.