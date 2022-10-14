TikTok'tan yeni özellik: Fragman izleyip, bilet alınacak

14 Ekim 2022 Cuma, 15:08

Uygulama yeni özelliklerini duyurdu ve bu özelliklerden biri de kullanıcıların filmlerin fragmanları izledikten sonra isterlerse bileti satın almalarına dayanıyor. Daha önce de beğenmeme ve fotoğraf modu gibi özellikleri ile gündeme gelen popüler platform şimdi de yeni özellikleriyle gündemde.

ÖZELLİK ŞU ANDA SADECE ABD'DE KULLANILIYOR

Özelliğin duyurusunda ‘showtimes’ adını verdikleri özellik sayesinde sineme bileti alınabilecek. Seçkin film stüdyoları için duyurulan bu özellik, fragmanların gösterilmesini sağlarken bir diğer yandan biletlerin satışının yapılmasını da sağlayacak.

Showtimes özelliği şu an için ABD’deki bazı stüdyoların yapımlarını içeriyor olsa da sevilirse daha fazla ülke ve stüdyoya genişleyebileceği düşünülüyor.