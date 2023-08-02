Adım adım TikTok'laşan YouTube Shorts için yeni özellikler

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:51

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:51

TikTok'un milyarlara ulaşan izlenme sayıları pek çok uygulamayı bünyesine 'kısa ve dikey' videoları dahil etme zorunluluğunda bıraktı. Instagram'ın ardından çok direnemeyen YouTube da bünyesine 'Shorts' videolarını ekledi.

DİKEY VİDEOLARDA DAHA PRATİK KULLANIM SUNULACAK

YouTube uygulamasını açan herkesi direkt karşılayan bu Shorts videoları için yeni özellikler de geliştiriliyor.

Google, YouTube için yatay videoları dikey içeriklere dönüştürmek adına bir aracın testlerini yapıyor. Bu araç sayesinde kullanıcılar yatay videolarından kolay bir şekilde dikey videolar çıkartabiliyor.

Shorts için aynı zamanda canlı videoların ön izlemelerini eklemeyi test eden platform, videolarda kullanılan seslerin alınmasını ve başka içeriklerde kullanılması için kaydedilmesini deniyor.

YouTube Shorts'tan bağımsız olarak yapay zeka temelli video özetleme özelliğiyle gündeme gelmişti.