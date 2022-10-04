Tim Cook açıkladı: Apple'da çalışmak için gereken 4 kriter
Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, başarı elde etmek için çalışanlarda olması gereken 4 önemli özelliği de dile getirdi. İşte öğrencilere, iş hayatındayken etraflarındaki dünyayla ilgilenmelerinin şart olduğunu söyleyen Cook'a göre, Apple'da çalışanlarda olması gereken 4 önemli özellik...
Apple CEO’su Tim Cook, Apple Store’ları, şirket ofislerini ve daha fazlasını ziyaret etmek için Avrupa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Başarılı iş insanı, Napoli Federico II Üniversitesi’nden de İnovasyon ve Uluslararası Yönetim alanında fahri yüksek lisans derecesi aldı.
APPLE CEO’SU ARADIKLARI MEZİYETLERİ AÇIKLADI
ShiftDelete'in haberine göre; üniversitede derecesini aldıktan sonra Cook, öğrencilerle de bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilere, iş hayatındayken etraflarındaki dünyayla ilgilenmelerinin şart olduğunu söyleyen Apple CEO’su Tim Cook, başarı elde etmek için çalışanlarda olması gereken 4 önemli özelliği de dile getirdi.
Çalışanlarda aradıkları dört özelliği belirten Tim Cook, bu konuda ileride Apple’da çalışmak isteyenlere de ipuçları verdi. Apple CEO’su şirketlerinde yer vermek için çalışanlarında iş birliği, yaratıcılık, merak ve uzmanlık özelliklerinin yer alması gerektiğini belirtti.
İŞ BİRLİĞİ
Cook, iş birliğinin Apple’da yeni ürünler yaratmak için kritik olduğunu söyledi. Bireysel katkıların gerçekten oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Apple CEO’su ancak birlikte çalışan küçük ekiplerin inanılmaz şeyler yapabildiklerini ifade etti. Cook, bu yüzden çalışanlarında iş birliği kabiliyeti aradıklarını söyledi.
YARATICILIK
Yaratıcılık, Apple’da çalışmak için gerekli olan bir diğer özellik olarak ortaya çıkıyor. Her zaman farklı düşünen insanları aradıklarını belirten Cook, sorunun etrafında dolaşacak ve ona farklı açılardan bakabilecek yaratıcı kişilerin Apple’da yeri olduğunun altını çizdi.
MERAK
Apple için “aptalca sorular” olmadığını ifade eden Tim Cook, çok soru sormanın meraktan geldiğini ve bu da aradıkları şey olduğunu dile getirdi. Apple CEO’su, bir insanın çocuk gibi sorular sormasını ve karşısındaki kişiyi düşünmeye itmesinin oldukça değerli olduğunu düşündüğünü söyledi.
UZMANLIK
Apple çalışanlarının kendi alanlarında uzman olmaları gerektiğini vurgulayan Cook, bu konuda kişinn eğitiminin ve iş tecrübesinin önemine vurgu yapıyor. Herhangi bir sektörde işe alım yaparken, o kişinin eğitimine ve iş tecrübesine baktıklarını aktaran Tim Cook, bu özelliğin oldukça önemli olduğunu altını çiziyor.
Coo işe alımlar sırasında bu dört özelliği geçmişten bu yana aradıklarını ve bundan sonra da bu formülü kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.
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