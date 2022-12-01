Tom Clancy's Rainbow Six Siege kısa süreliğine ücretsiz

01 Aralık 2022 Perşembe, 16:55

Tom Clancy's Rainbow Six Siege 8 Aralık 15.00'e kadar ücretsiz olarak oyunseverlerin karşısına çıkacak. 2015 yılında yayınlanan Tom Clancy's Rainbow Six Siege, bu akşam(1 Aralık) saat 20.00'de ücretsiz hale geliyor.

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE HANGİ BİLGİSAYARLARDA OYNANABİLİR?

Ubisoft'un ücretsizhafta olarak yayınladığı internet sitesindeki açıklamada oyun hakkında şu sözlere yer veriliyor:

"Takımını kur ve 5v5 PVP aksiyona dal. Tom Clancy's Rainbow Six® Siege her biri oyunu kökünden değiştirebilecek ve takımını zafere taşımanı sağlayacak cihazlara sahip, farklı alanlarda uzmanlaşmış dev bir operatör kadrosu sunar.

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege oyununun tam sürümünü Aralık 1 20:00 ile Aralık 8 15:00 (yerel saatiniz) arasında ücretsiz oynayın!

Ücretsiz hafta bittikten sonra oyunu satın alırsanız ilerlemeniz taşınacaktır."

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i3 560 ya da AMD Phenom II X4 945

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD5770

RAM: 6 GB

Depolama alanı: 85 GB

İşletim sistemi: Windows 7

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5 2500K ya da AMD FX-8120

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon HD7970

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 85 GB

İşletim sistemi: Windows 10