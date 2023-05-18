Toplu alanlarda telefonunuzu şarj ediyorsanız bir daha düşünün! Kişisel verileriniz adım adım işte böyle çalınıyor...

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:25

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:25

Günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarının uzun süreli kullanımı, şarj ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dışarıdayken telefonları şarj etmek için bulunan USB girişli şarj istasyonları ise veriler için risk taşıyor.

Geçen haftalarda FBI da, toplu kullanıma açık tüm USB portlarını hedef gösterdi. Metrobüste, otobüste, kafelerde, alışveriş merkezlerinde, havalimanı ve otogar gibi toplu alanlarda bulunan şarj istasyonları için Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Metin, telefonlara casus yazılım yüklenme riski olduğunu söylerken, yurttaşlar da daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti. Otogarda bulunan şarj istasyonundan sorumlu Paşa Çetin de, böyle bir sorunla daha önce karşılaşmadıklarını, makinelerin powerbanklerle aynı işlevi gördüğünü söyledi.

CASUS YAZILIMLAR YERLEŞTİRİLEBİLİR; VERİLERE ERİŞİLEBİLİYOR

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin, “Telefonlar şu an hayatımızın en vazgeçilmez parçalarından bir tanesi haline geldi. Dolayısıyla gün içerisinde şarjları bitiyor. Biz de şarj aleti yanımızda yoksa bunları şarj edebilecek çeşitli opsiyonlar peşinde koşuyoruz. Artık telefonları şarj edebileceğimiz şarj kutularının, şarj istasyonlarının sayısı da arttı. Burada çok uyanık olmalıyız. Bizi bekleyen tehlikeler var. Birçok şarj istasyonunun içerisi eğer halka açık ortamlardaysa içerisine çeşitli donanımsal veriler yerleştiriliyor. Siz telefonunuzu buraya taktığınız zaman telefonunuzun içerisindeki verilere erişilebiliyor. Çeşitli casus yazılımlar yerleştirilebilir. Bunlar siz telefonunuzla nereye gitseniz sizi takip edebilir. Size gelecek mesajları okuyabilir. Dolayısıyla tüm özel hayatınız tehlike altına gidebilir" dedi.

TELEFONU KAPATARAK ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ

Prof. Dr. Metin, “Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Eğer yanımızda bir USB şarj cihazımız varsa telefonumuzu onun üzerinden şarj cihazına takabiliriz. Mutlaka ama mutlaka şarj etmemiz gerekiyorsa bu durumda telefonumuzu kapatarak o şekilde belli bir şarja ulaşıncaya kadar bekleyebiliriz. Kilitli olarak telefonumuzu bırakabileceğimiz çeşitli şarj istasyonları da görüyoruz. Burada dikkatli olmamız gereken konulardan bir tanesi, telefonumuz yüzde 100 şarj olduğu zaman kimi telefonlar açılabiliyor. Siz telefonunuzu kapattınız, oraya koydunuz ve telefonunuz otomatik olarak açılırsa yine bu kablo üzerinden telefonunuzdaki verilere erişilebilir" diye konuştu.

BİLGİSAYARLARDA ŞARJ EDERKEN DİKKAT

Prof. Dr. Metin, “Halka açık şarj istasyonlarının ötesinde herhangi bir şekilde tanımadığımız birisinin bilgisayarına telefonumuzu bağladığımız zaman ya da herhangi bir bilgisayara bağladığımız zaman güvenli erişim uyarısı gelir. Bizim burada erişim izni veriyorum ya da vermiyorum diyerek bir uyarma şansımız da var. Bu konuda da dikkatli olmamız lazım. Yalnızca halka açık şarj istasyonlarında değil bilmediğimiz bilgisayara bağlanırken de telefonumuzu taktığımız zaman telefonumuza erişim yetkisi, karşımıza çıkan uyarı ekranında vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

SADECE ŞARJ İÇİN KULLANILAN KABLOLAR TERCİH EDİLEBİLİR

Prof. Dr. Metin, “USB dediğimiz portlar hem veri transferinde hem de enerji transferinde kullanılır. Böyle durumlar için elektronikçilerde satılan sadece şarj amaçlı kabloları kullanırsak kendimizi daha güvende hissedebiliriz. Bunun için kullanılan USB koruyucu dediğimiz çeşitli donanımlar da bulunmakta. Bunları yanımızda taşırsak yine kendimizi güvence altına alabiliriz" dedi.

MECBUREN KULLANIYORUZ

Telefonunu şarj istasyonunda şarj eden Osman Kaynar, “Telefonumun şarjı bittiğinde çoğunlukla araçta dolduruyorum ama iyice mecbur kalırsam bu şekildeki makinelerde dolduruyorum. Veriler konusunda başıma en ufak bir şey gelmedi. Şehir şehir dolaşırım, böyle bir şey yaşamadım. Bu her tarafta var, bir burada değil. Mecburen de kullanıyoruz" dedi. Emrah Bilgin de, “Telefonumu dışardayken akıllı cihazlarda şarj ediyorum. Ama içindeki bilgilerin çalındığını sizden duyuyoruz. Şarjsız kalırım artık yine de takmam" ifadelerini kullandı.