Türkiye'de üretilecek Toyota C-HR'ın tanıtım tarihi belli oldu
Toyota C-HR, ilk neslinde olduğu gibi ikinci nesliyle de Sakarya’daki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilecek. Dünya tanıtımı ise bu ay yapılacak.
Toyota’nın büyük bir merakla beklenen yeni Toyota C-HR modelinin örtüsü 26 Haziran’da kalkacak.
Toyota açıklamasına göre, yeni Toyota C-HR’ın dünya gösterimine sayılı günler kaldı.
26 Haziran’da gösterilecek tasarımıyla yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentine yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
Yeni nesil Toyota C-HR, ilk neslin getirdiği başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
Toyota C-HR’ın DNA’sına sadık kalınarak geliştirilen yeni C-HR, yepyeni sofistike tasarımı gelişmiş teknolojilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
SAKARYA'DA ÜRETİLECEK
C-SUV segmentine ilk nesilde olduğu gibi iddialı bir bakış açısı getirecek olan yeni Toyota C-HR, sunacağı verimli motor seçenekleriyle de Toyota markasını karbon nötr hedeflerine daha da yaklaştıracak.
Toyota C-HR, ilk neslinde olduğu gibi ikinci nesliyle de Sakarya’daki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilecek.
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