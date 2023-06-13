Türkiye'de üretilecek Toyota C-HR'ın tanıtım tarihi belli oldu

Toyota C-HR, ilk neslinde olduğu gibi ikinci nesliyle de Sakarya’daki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilecek. Dünya tanıtımı ise bu ay yapılacak.

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Yayınlanma: 13.06.2023 - 07:00
Türkiye'de üretilecek Toyota C-HR'ın tanıtım tarihi belli oldu
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Toyota’nın büyük bir merakla beklenen yeni Toyota C-HR modelinin örtüsü 26 Haziran’da kalkacak.

Toyota açıklamasına göre, yeni Toyota C-HR’ın dünya gösterimine sayılı günler kaldı.

26 Haziran’da gösterilecek tasarımıyla yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentine yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Yeni nesil Toyota C-HR, ilk neslin getirdiği başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Toyota C-HR’ın DNA’sına sadık kalınarak geliştirilen yeni C-HR, yepyeni sofistike tasarımı gelişmiş teknolojilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

SAKARYA'DA ÜRETİLECEK

C-SUV segmentine ilk nesilde olduğu gibi iddialı bir bakış açısı getirecek olan yeni Toyota C-HR, sunacağı verimli motor seçenekleriyle de Toyota markasını karbon nötr hedeflerine daha da yaklaştıracak.

Toyota C-HR, ilk neslinde olduğu gibi ikinci nesliyle de Sakarya’daki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilecek.


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