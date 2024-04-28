Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Yayınlanma: 28.04.2024 - 21:51

Güncelleme: 28.04.2024 - 21:51

Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.