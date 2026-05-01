1988 model Ford Festiva'yı 'dünyanın en ince' arabası olması için modifiye etti

Eski otomobillerin modifiye edildiği haberlerini sıklıkla okuyoruz. Amerika'nın Tennessee eyaletinden milyonlarca abonesi olan YouTuber, 1988 model Ford Festiva'yı, küçültüp, modifiye etti. Yeni Ford Festiva, bir alışveriş arabasından hallice bir boyuta sahip ve bir arazi motosikleti motorundan güç alıyor.

YouTuber'lar çılgın projelerini videolarla milyonlara gösteriyor. Prop Department adlı YouTube kanalı, Photoshop yapılmış gibi duran aracın nasıl bir süreçten geçtiğini gösteriyor.

4 buçuk milyonun üzerinde izlenen videoda, aracın en ince otomobil olduğu belirtiliyor.

Aracı küçük parçalara ayıran kanalın sahibi Tyler Fever, iki koltuğu bu dar aracın içine sıkıştırmayı başardı. Otomobil aktarıldığına göre sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. İddiasına göre bu aracı sigortalatmayı bile başardı.

Zaten küçük bir otomobil olan Ford Festiva'yı daha da küçülten Fever, tüm aracın iç aksamlarını sökerek işe başlıyor daha sonra farklı parçaları bir araya getirmek ya da küçültmek için sıvı azot kullanıyor. Metal lazer ve CNC kesici kullanan Fever, aracı tam anlamıyla ortadan ikiye bölüyor. Aracın orijinal motoru bu yeni küçük versiyona sığmayacağı için motorsiklet motoru tercih ediliyor.

Ayrıca, aracın yasal olarak trafiğe çıkabilmesi için gösterge paneli yeniden tasarlanması gerekiyordu. Işıklar, aynalar ve diğer güvenlik özellikleri için özel olarak 3 boyutlu yazıcıda braketler üretti ve ardından bu elemanları 12 voltluk bir batarya kullanarak çalıştırdı.

Kestiği aracı tekrar birleştirdiğinde araç iki yandan daraltılmış bir oyuncak gibi duruyordu.

Aracın yeni versiyonu birkaç hafta içinde yeniden düzenlenmiş oldu. Aktarılana göre sürüş performansı da başarısız değildi. Yoğun trafikte ve park sorunu yaşanan bölgelerde aracın bu kadar dar olması avantaj sağladı.

Fever, bu projesinin başarılı olduğunu ve aracın bu kadar ilgi çekmiş olduğuna hayran kaldığını söyledi.