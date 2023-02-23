Trafik lambaları 4 renge çıkartılabilir: İşte nedeni

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 07:25

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 07:25

ABD'deki Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü simülasyonlar, 4. ışığın insan sürücülerin yolda neler olup bittiğine dair daha iyi fikir edinmelerini sağlayacağını gösterdi.

Bulgulara göre lambalara beyaz ışığın eklenmesi, otonom araçların trafik akışına uyum sağlayarak zamandan ve yakıttan tasarruf etmelerine olanak tanıyabilir.

OTONOM ARAÇLAR İÇİN BEYAZ IŞIK!

Araştırma ekibinden Ali Hajbabaie, "'Beyaz faz' diye adlandırdığımız bu konsept, otonom araçların bilgi işlem gücünden yararlanıyor" dedi.

Diğer bir deyişle, kendi kendine hareket eden araçlar trafik lambalarındaki beyaz ışığı kablosuz iletişim kurarak algılayacak.

Independent Türkçe'nin aktardığı haberin detaylarına göre otonom araçlar belirli bir mesafe içinde birbirleriyle ve kavşaklardaki trafik ışıklarıyla iletişim halinde olacak. Bu da trafik akışının daha verimli şekilde koordine edilmesini sağlayacak.

Öte yandan yeni ışık, insan sürücüler ve yolcular için, kavşaktan geçen sürücüsüz araçları takip etmeleri gerektiği anlamına gelecek.

Hajbabaie önerdikleri bu yeni ışığın insanlar için işlevini şöyle açıkladı:

Kırmızı ışıklar yine dur anlamına gelecek. Yeşil ışıklar da geç anlamına gelecek. Beyaz ışıklar ise insan sürücülere sadece önlerindeki aracı takip etmelerini söyleyecek.

Ekip, etrafta otonom araç yoksa, geleneksel kırmızı-sarı-yeşil ışıkların trafiği kontrole devam edeceğini söylüyor.

Simülasyondan elde edilen bulgular, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Makalede ışığın mutlaka beyaz olması gerekmediği de vurgulandı. Buna göre araştırmacılar, beyazı evrensel bir renk olarak gördükleri için tercih etti.

Araştırmacılar, kavşaklardaki otonom araç sayısı yüzde 30'un üzerine çıktığında bu tür iyileştirmelerin daha önemli hale geleceğini belirtiyor.