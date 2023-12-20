Tüm iPhone kullanıcıları için indirilmesi gereken iOS 17.2.1 sürümü geldi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:49

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:50

Apple'ın iOS 17'siyle pek sorun da gelmişti. Farklı modellerde farklı problemler ortaya çıkmasının ardından iPhone 15'ler için özel sürüm yayınlayan Apple, iOS 17.2'yi de kısa bir süre önce sunmuştu. Bazı yenilikleri içermesine rağmen sorunların tamamını çözmeyen bu sürüme ek olarak iOS 17.2.1 çıktı.

APPLE, iOS 17.2.1 GÜNCELLEMESİ YANINDA iOS 16.7.4 GELDİ

Apple'a göre bu yeni güncelleme ile önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunuluyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor.

Hataların ve sorunların yanı sıra güvenlik tarafındaki zaafiyetler de bu güncelleme ile çözülüyor.

Burada fark edildiği üzere ancak Apple'ın açıklama notlarına eklemediği bir sorun da çözüldü. O da pil sorunuydu.

Öte yandan eski iPhone'lar için getirilen iOS 16.7.4 sürümü ise özellikle silinen yerleşik Apple uygulamalarının yeniden yüklenememesi gibi spesifik bir sorunu çözüyor.

iOS 16.7.4 güncellemesi iPhone X ve iPhone 8 kullanan kişiler için sunuldu.

iOS 17.2.1 güncellemesi ise iPhone XS ve daha üzeri modellerin indirilmesine sunuldu.