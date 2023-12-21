Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi 17 Ocak'a ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
17 OCAK'A ERTELENDİ
Kacır, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı 'Ax3 Misyonu', olumsuz hava koşulları ve 'SpaceX' planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendi. Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.
İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi daha önce 9 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı.
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