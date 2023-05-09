Turkcell Wi-Fi 6'nın test süreçlerini tamamladı

Turkcell pandemi döneminde hayata geçirdiği Wi-Fi 6 teknolojisiyle hanelere daha hızlı internet ulaştırmaya çalışmıştı. Operatör şirketi, dünyada 2024’te standartlaşması beklenen Wi-Fi 7 teknolojisini de devreye almaya hazırlanıyor.

Dijital oyunlarda kritik olan düşük gecikme konusunda da Wi-Fi 7 teknolojisinin mevcuttan 100 kata kadar iyileşme sunduğuna dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin:

“Tüm bunlarla birlikte sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve metaverse gibi yeni teknolojilerin olduğu dijital dünyanın da kapılarını aralıyor. Turkcell olarak yaptığımız çalışmalarda Wi-Fi 7 teknolojisinde 8 Gbps üstü hızlara ulaştık. Bu sonuçlar bizlere ev içerisinde halihazırda kablo üzerinden verilebilen hızların, artık kablosuz olarak da verebilmesinin kolaylaşacağını gösteriyor” dedi.