Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'de 2 milyon kişi fiber internete yeni ulaştı

Türkiye'de 2 milyon kişi fiber internete yeni ulaştı

2.07.2026 19:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye'de 2 milyon kişi fiber internete yeni ulaştı

Türkiye'nin fiber internet abone sayısı, bir yılda 2 milyon kişi artarak bu yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyona ulaştı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre ülkedeki fiber internet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

Teknolojik ürünlerin sürekli gelişimi ve internet teknolojilerinin hayatın birçok alanında kullanımıyla birlikte Türkiye'deki fiber internet abone sayısı bu yıl 10 milyonu aştı.

Verilere göre 2025'in ilk çeyreğinde toplam fiber abone sayısı 8,3 milyondu. Bu sayı yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyonu buldu. Böylece Türkiye'de 1 yılda 2 milyon yeni abone, fiber internet teknolojisiyle tanıştı.

Söz konusu dönemler kıyaslandığında, "eve kadar fiber" abone sayısı 2025'in ilk üç ayında 7,1 milyon seviyelerinde iken bu yıl 9,1 milyonu buldu. Böylece eve kadar fiber abone sayısı yüzde 29 artış kaydetti. "Binaya kadar fiber" abone sayısı ise aynı dönemlerde, 1,2 milyondan 1,1 milyona geriledi.

Abone sayılarındaki artış ve fibere yüksek taleple fiber optik kablo uzunluğu da bir yılda önemli düzeyde artış kaydetti.

İşletmecilerin 2025'in ilk çeyreği sonunda fiber uzunluğu 617 bin 765 kilometre iken bu yılın ilk çeyreği sonunda 696 bin 606 kilometreye çıktı.

Kablo internet abone sayısı 1,5 milyonu geçti

Mobil cepten internet abone sayısı da geçen yıla göre yüzde 4 artış kaydetti. Ocak-Mart 2025'te 74,5 milyon mobil cepten internet abonesi varken bu sayı Ocak-Mart 2026'da 77,5 milyona yaklaştı.

Kablo internet abone sayısındaki artış ise daha sınırlı gerçekleşti. Söz konusu teknolojiyi kullanan abone sayısı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyona yakınken bu yıl 1,5 milyonu aşarak 1 milyon 513 bin oldu.

İlgili Konular: #internet #fiber optik ağ #hızlı internet

İlgili Haberler

ABD, Anthropic'in yapay zeka modellerindeki kontrolünü kaldırdı
ABD, Anthropic'in yapay zeka modellerindeki kontrolünü kaldırdı Yapay zeka girişimi Anthropic, ABD yönetiminin yapay zeka modelleri "Claude Fable 5" ve "Mythos 5" üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdığını bildirdi.
Singapur'da yapay zeka kaçakçılığı ile alınan eve el konuldu
Singapur'da yapay zeka kaçakçılığı ile alınan eve el konuldu Singapur'da, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'ya ait yapay zeka çiplerinin kaçakçılığından elde edilen gelirle satın alındığı gerekçesiyle milyonlarca dolar değerindeki eve el konulduğu bildirildi.
Çin, okyanus gözlem uydusunu uzaya fırlattı
Çin, okyanus gözlem uydusunu uzaya fırlattı Çin, okyanus gözlemlerinde kullanmak üzere uzaktan algılama özellikli uyduyu uzaya gönderdi.