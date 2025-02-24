Yüzlerce oyunu oynayabileceğiniz Steam Next Fest başladı

Steam'in bu etkinliğinde yüzlerce oyunun demosunu test edebilir ve satın almaya karar verebilirsiniz.

Yüzlerce oyunu oynayabileceğiniz Steam Next Fest başladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 23:18

Steam Next Fest, 24 Şubat günü Türkiye Saatiyle 21.00'de başladı. Bu kapsamda platformda satın almayı düşündüğünüz ancak kararsız kaldığınız durumlar için yeni oyunların demolarını deneyipleyebileceksiniz. 

STEAM NEXT FEST BAŞLADI

Yılda birkaç kez yapılan Next Fest, PC tarafındaki oyunculara yeni çıkan oyunlardan popüler ve çok pahalı oyunlara kadar yüzlere oyunun demosunu ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

Bu etkinlik kapsamında yalnızca demolar yok aynı zamanda canlı yayınlar ve özel etkinlikler de yapılıyor. 24 Şubat'ta başlayan etkinlik 3 Mart'a kadar sürecek.

Diğer Steam Next Fest etkinlikleri haziran ve ekim aylarında yapılacak.

 


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