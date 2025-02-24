Yüzlerce oyunu oynayabileceğiniz Steam Next Fest başladı
Steam'in bu etkinliğinde yüzlerce oyunun demosunu test edebilir ve satın almaya karar verebilirsiniz.
Steam Next Fest, 24 Şubat günü Türkiye Saatiyle 21.00'de başladı. Bu kapsamda platformda satın almayı düşündüğünüz ancak kararsız kaldığınız durumlar için yeni oyunların demolarını deneyipleyebileceksiniz.
STEAM NEXT FEST BAŞLADI
Yılda birkaç kez yapılan Next Fest, PC tarafındaki oyunculara yeni çıkan oyunlardan popüler ve çok pahalı oyunlara kadar yüzlere oyunun demosunu ücretsiz oynama imkanı sunuyor.
Bu etkinlik kapsamında yalnızca demolar yok aynı zamanda canlı yayınlar ve özel etkinlikler de yapılıyor. 24 Şubat'ta başlayan etkinlik 3 Mart'a kadar sürecek.
Diğer Steam Next Fest etkinlikleri haziran ve ekim aylarında yapılacak.
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