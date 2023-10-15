Türkiye'de en çok kullanılan Android versiyonları belli oldu

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:35

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:35

Android işletim sistemi, sürekli gelişen yeni güncellemeler ve özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirirken, en son sürüm olan Android 14'e güncelledi. Ancak pazar araştırma şirketi StatCounter'ın Eylül 2023 verilerine göre, kullanıcıların tercih ettiği Android sürümleri hala daha önceki versiyonlar üzerinde yoğunlaşıyor.

Küresel pazarda, en yaygın kullanılan Android sürümü yüzde 34,92 ile Android 13 oldu. Ardından yüzde 18,93 ile Android 12 ve yüzde 18,73 ile Android 11 sürümleri geldi. Bu nedenle, Android 14 henüz dağıtılmaya başlanmadan önce, en güncel sürümlerin hala ilk üç sırayı işgal ettiğini görüyoruz.

Dördüncü sırayı ise yüzde 9,07 oranla Android 10 aldı. Onu sırasıyla Android 9 Pie (yüzde 7,01), Android 8 Oreo (yüzde 3,07) ve Android 8.1 (yüzde 2,5) izledi. Sıralamanın geri kalanı ise yüzde 2,49 ile "Diğer" olarak daha eski sürümler adlandırıldı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN ANDROİD SÜRÜMÜ NEDİR?

Türkiye'de ise Android dağılımı farklı bir tablo sunuyor. Türkiye'de de Android 13 (yüzde 22,9) en popüler sürüm olarak öne çıkıyor, ardından yüzde 21,93 ile Android 11 geliyor. Android 13 ve Android 11 arasındaki fark yüzde 1'dir. Üçüncü ve dördüncü sıraları sırasıyla Android 12 (yüzde 14,32) ve Android 10 (yüzde 12,44) alıyor.

Devamında ise sırasıyla Android 9 Pie (yüzde 8,47), Android 8 Oreo (yüzde 5,99), Android 6 Marshmallow (yüzde 4,22), Android 8.1 Oreo (yüzde 2,8) ve Android 7.0 Nougat (yüzde 2,38) yer alıyor. Diğer sürümler ise yüzde 4,55 ile temsil edilmektedir.