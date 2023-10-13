WhatsApp Android için yeni tasarımı kullanıcılara ulaşıyor

WhatsApp bir süredir test ettiği yeni tasarımı beta kullanıcılarına ulaştırdı. Android için gelecek yeni tasarım değişikliğiyle uygulama daha sade olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:20
WhatsApp Android için yeni tasarımı kullanıcılara ulaşıyor
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WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Android için yeni arayüz tasarımı, beta kullanıcılarına sunuldu. Android tarafta 2.23.21.12 kodlu beta sürümünü kullananlar yeni arayüzü görmüş oldu.

WHATSAPP ANDROID İÇİN YENİ ARAYÜZ YOLDA

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde uygulamanın nasıl değişeceği görülmüştü. İlk etapta kaldırıldığı fark edilen üç nokta seçeneği artık ana sohbet ekranında yer almıyor. Oradaki işlevlere nasıl ulaşılacağı henüz belli değil. 

Karanlık moddaki ana ekranda sohbet çubukları ve sohbetler daha belirgin hale getiriliyor.

Sohbet ekranlarının güncellenmesi ise daha modern ve şık bir görünüm sağlanması için yapılıyor. iOS'taki WhatsApp gibi dosya eki göndermeyi sağlayan simge '+' ile değiştirildi.

Bir diğer yandan ayarlar kısmı kullanıcı arayüzüne uygun olarak yeniden tasarlanıyor.

Uygulamanın Android tarafta yeni haline ne zaman güncelleneceği ise henüz belli değil ancak beta kullanıcılarına ulaşması kısa süre içinde bütün kullanıcılara geleceğine işaret ediyor.


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